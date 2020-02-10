2020-02-10T12:49:04+03:00
Общество

В Башкирии из-за эпидемического подъема перенесут все массовые мероприятия

Радий Хабиров попросил не переносить только один праздник
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В Башкирии растет количество людей, заболевших гриппомВ Башкирии растет количество людей, заболевших гриппомФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Башкирии из-за эпидемического подъема гриппа и ОРВИ перенесут все массовые мероприятия. Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве Башкирии. С докладом по эпидемиологической ситуации в регионе выступил руководитель Роспотребнадзор РБ Александр Жеребцов.

По данным главы ведомства, на пятой неделе гриппом и ОРВИ в республике заболело 27 469 человек (69% из них – дети). Превышение эпидемических порогов наблюдается школьников на 31 процент. Только в Уфе из 7 640 зафиксированных случаев заболевания 4 526 приходится на детей. Чтобы снизить распространение инфекции среди учащихся власти Башкирии закрыли все школы Уфы и Нефтекамска с 10 февраля на семь дней. В республике полностью закрыты 171 школа и 10 детсадов.

Жеребцов призвал глав администраций и районов Башкирии перенести все запланированные массовые мероприятия на более поздний срок, чтобы стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.

Радий Хабиров согласился с руководителем надзорного ведомства в части отмена мероприятий, однако проведение одного праздника попросил оставить без изменений – речь идет о 23 февраля. «Нам без нужды всем петь, танцевать не надо, – сказал Хабиров. – Единственное, у нас будут мероприятия, связанные с 23 февраля – в муниципалитетах торжественные заседания». Глава Башкирии поручил главам разъяснить, что такое дезинфекционный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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