2020-02-10T11:41:13+03:00
Общество

Власти Башкирии потратят на ремонт 390 дворов 2 млрд рублей

Работы должны начаться 1 мая
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: glavarb.ruфото: glavarb.ru
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На реализацию программы «Башкирские дворики» - 2020 будет направлено 2 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил глава регионального МинЖКХ Борис Беляев.

Работы по благоустройству 390 дворовых территорий должны начаться не позднее 1 мая. Подрядчикам предстоит установить 2,6 тысячи скамеек, две тысячи урн, более двух тысяч светильников, 573 видеокамеры и 170 контейнерных площадок.

– 1 марта все муниципалитеты должны выйти на торговые площадки [по отбору подрядчиков]. То же касается и начала работ, которое запланировано на 1 мая. Если будут задержки, доложите, почему это произошло, – сказал глава Башкирии Радий Хабиров.

Он также добавил, что важно рассмотреть варианты поддержки республиканских производителей, продукцию которых можно использовать при благоустройстве территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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