Власти Башкирии потратят на ремонт 390 дворов 2 млрд рублей
На реализацию программы «Башкирские дворики» - 2020 будет направлено 2 млрд рублей. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил глава регионального МинЖКХ Борис Беляев.
Работы по благоустройству 390 дворовых территорий должны начаться не позднее 1 мая. Подрядчикам предстоит установить 2,6 тысячи скамеек, две тысячи урн, более двух тысяч светильников, 573 видеокамеры и 170 контейнерных площадок.
– 1 марта все муниципалитеты должны выйти на торговые площадки [по отбору подрядчиков]. То же касается и начала работ, которое запланировано на 1 мая. Если будут задержки, доложите, почему это произошло, – сказал глава Башкирии Радий Хабиров.
Он также добавил, что важно рассмотреть варианты поддержки республиканских производителей, продукцию которых можно использовать при благоустройстве территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU