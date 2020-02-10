Больше половины ППСников Уфы имеют проблемы с жильем

10 Февр. 2020 2020-02-10T11:06:12+03:00

У трети сотрудников его и вовсе нет

Изменить размер текста: A A

На еженедельном оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили проблемы, с которым сталкиваются сотрудники правоохранительных органов. С соответствующим докладом выступил заместитель начальника охране общественного порядка МВД Артур Сайфуллин.

Он начал с данных о не укомплектованности личного состава патрульно постовой службы. Так, в целом по республике в штате находятся 1999 ппсников, а некомплект составляет 202 сотрудника (или 10,1%). Если смотреть по муниципалитетам, то самые большие проблемы с кадрами наблюдаются в Дюртюлинском районе. Здесь на 21 человека в штате некомплект составляет шесть человек (или 28,6%).

– В течение прошлого года некомплект вырос с 6 до 10%. Одной из причин увеличивающегося некомплекта является недостаточный уровень обеспеченности жильем, – констатировал Сайфуллин.

По его данным, около 70% личного состава ППС города Уфы – выходцы из районов республики. Они проживают в городе у родственников или на съемных квартирах. За последние десять лет служебное жилье правоохранителям за счет органов власти и местного самоуправления не предоставлялось. В итоге 48,5% сотрудников в жилье не нуждаются, а вот у остальных с ним проблем: 15,2% полицейских нуждаются в улучшении, а 36,3% и вовсе не имеют жилья.

– Я бы попросил глав муниципалитетов на возможность выделения хотя бы одной-двух комнат в общежитиях, чтобы обеспечить жильем сотрудников. Обратите внимание на патрульно-постовые службы, – поручил глава Башкирии Радий Хабиров после доклада Сайфуллина.

ИСТОЧНИК KP.RU