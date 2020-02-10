2020-02-10T10:15:14+03:00
Общество

Героиня скандального ролика из Башкирии объяснила, зачем разделась на улице и облила себя молоком

Регина заявила, что в обществе куда больше низких и бездумных вещей, и ее ролик в их число не входит
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: instagram.com / © regaregaregaфото: instagram.com / © regaregarega
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Юная жительница города Октябрьского Регина, которая на прошлой неделе разделась на улице и облилась молоком рядом со светофором, объяснила свой поступок. Высказаться о ситуации ее вынудил шквал критики со стороны пользователей Instagram. Дело в том, что видео с участием девушки попало в довольно популярный городской аккаунт, подписчики которого не ограничивали себя в нелестных комментариях в адрес героини ролика.

– Молоко ассоциируется со спермой, а обливаться в такой холод на улице приведёт к бесплодию, – напомнила Регина самые странные комментарии в свой адрес. – Почему же вы не осуждаете людей, которые в -30 ныряют в ледяной прорубь, и все бы ничего, но эти верующие в святое люди потом нажираются до полусмерти и устраивают дебош в общественных местах.

Девушка также напомнила о молодых мамах, которые «позволяют себе покрывать матом, оскорблять людей, которые по факту ничего плохого не сделали для их личного комфорта».

– Интересно, что же из этого всего выглядит более низко, бездумное оскорбления или безобидный ролик, единственный минус которого, это то, что он не несет никакой смысловой нагрузки, – написала Регина на своей странице в соцсети.

Девушка попросила пользователей быть добрее друг к другу и не тратить свое время на то, что они считают неинтересным и оскорбляющим. Тем не менее, по словам Регины, если им некуда деть недовольство, то она «милости просит» и будет благодарна за любую активность – и отрицательную тоже.

– Благодаря им [негативным комментариям] я поняла насколько много проблем и комплексов у людей и ещё раз дала понять себе, что я на правильном пути, – добавила девушка.

Героиня скандального видео также заявила, что ей искренне жаль людей, в которых столько негатива. По ее словам, она написала одному из подписчиков, который оставил оскорбительный комментарий, а тот в ответ ее просто заблокировал.

Жительница Башкирии разделась и облилась молоком на морозе // 08.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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