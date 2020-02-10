В Башкирии издан приказ о профилактике коронавируса в общественном транспорте

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:50:02+03:00

У работников пассажирского комплекса с повышенным риском заболевания должны быть средствами индивидуальной защиты Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Гостранс Башкирии издал приказ о профилактике коронавируса в общественном транспорте. Он был опубликован на официальном сайте ведомства в минувшую пятницу, 7 февраля.

Документ представляет собой свод рекомендаций для руководителей транспортных комплексов, государственных и частных перевозчиков. В частности, Гостранс рекомендует «усилить контроль за соблюдением дезинфекционного режима на транспортных узлах» – аэропорта, ЖД и автовокзалах. Такие же меры следует принять и в подвижных составах. На вокзалах необходимо обеспечить «неснижаемый запас дезинфицирующих средств».

– Должна быть обеспечена исправная работа установок обеззараживания воздуха – они используются в транспортных средствах и в местах массового сосредоточения людей, – поясняет приказ Гостранс.

Ведомством рекомендовано проводить внеплановую ревизию вентиляционных систем помещений вокзалов и объектов массового сосредоточения людей, соблюдать режим проветривания помещений.

У работников пассажирского комплекса с повышенным риском заболевания должны быть средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками. С сотрудниками – шоферами, кондукторами, бортпроводниками, кассирами – будет проведен дополнительный инструктаж о действиях в случае выявления больного с симптомами коронавирусной инфекции.

– В салонах транспортных средств, на стойках регистрации, в зоне выхода на посадку, в залах ожидания, кассовых залах, на информационных стендах будут размещены памятки для пассажиров о мерах профилактики коронавирусной инфекции, – добавили Гострансе.

По информации ведомства, медпункты аэропортов, ЖД вокзалов и автовокзалов уже оснащены противоэпидемическими средствами. Составлен перечень стационаров на случай госпитализации больных с симптомами коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU