2020-02-10T09:18:17+03:00
Происшествия

В Башкирии пострадавшая в пожаре женщина скончалась в реанимации спустя сутки

Огонь вспыхнул в однокомнатной квартире
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: МЧС РБфото: МЧС РБ
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Женщина, пострадавшая от огня в городе Октябрьский, скончалась на больничной койке в реанимации спустя сутки. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Инцидент произошел днем 9 февраля. На пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в пожаре по улице Садовое кольцо пострадала женщина. На место были направлены силы и средства МЧС. По прибытии они обнаружили следы горения на диване и в дверном проеме однокомнатной квартиры в кирпичном пятиэтажном доме. Пожар был потушен еще до них. Медики госпитализировали 61-летнюю жительницу, однако спасти ее не удалось. Она скончалась в реанимации городской больницы №21.

Причины и обстоятельства пожара устанавливает дознаватель МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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