В Башкирии пострадавшая в пожаре женщина скончалась в реанимации спустя сутки
Женщина, пострадавшая от огня в городе Октябрьский, скончалась на больничной койке в реанимации спустя сутки. Об этом сообщает МЧС Башкирии.
Инцидент произошел днем 9 февраля. На пульт диспетчера поступило сообщение о том, что в пожаре по улице Садовое кольцо пострадала женщина. На место были направлены силы и средства МЧС. По прибытии они обнаружили следы горения на диване и в дверном проеме однокомнатной квартиры в кирпичном пятиэтажном доме. Пожар был потушен еще до них. Медики госпитализировали 61-летнюю жительницу, однако спасти ее не удалось. Она скончалась в реанимации городской больницы №21.
Причины и обстоятельства пожара устанавливает дознаватель МЧС.
ИСТОЧНИК KP.RU