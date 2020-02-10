Власти Башкирии рассказали, куда будут свозить больных коронавирусом

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:18:30+03:00

Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве республики

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Сегодня, 10 февраля, в Уфе состоялось очередное совещание в башкирском правительстве. Со специальным докладом о борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Башкирии выступил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов.

По словам чиновника, в Башкирии на сегодняшний день не нашли ни одного заболевшего коронавирусом. К тому же, в Уфе создали специальный штаб по борьбе с распространением нового вируса, который был впервые найден в городе Ухань в Китае.

Также в ходе доклада стало известно, куда повезут всех заболевших коронавирусом, если таковых найдут на территории Башкирии.

- На эти цели будет предоставлен санаторий профилакторий «Родник здоровья» под Уфой, - заявил Жеребцов.

ИСТОЧНИК KP.RU