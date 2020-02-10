2020-02-10T09:18:30+03:00
Общество

Власти Башкирии рассказали, куда будут свозить больных коронавирусом

Об этом стало известно во время оперативного совещания в правительстве республики
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 февраля, в Уфе состоялось очередное совещание в башкирском правительстве. Со специальным докладом о борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Башкирии выступил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов.

По словам чиновника, в Башкирии на сегодняшний день не нашли ни одного заболевшего коронавирусом. К тому же, в Уфе создали специальный штаб по борьбе с распространением нового вируса, который был впервые найден в городе Ухань в Китае.

Также в ходе доклада стало известно, куда повезут всех заболевших коронавирусом, если таковых найдут на территории Башкирии.

- На эти цели будет предоставлен санаторий профилакторий «Родник здоровья» под Уфой, - заявил Жеребцов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии пострадавшая в пожаре женщина скончалась в реанимации спустя сутки
Власти Башкирии рассказали, куда будут свозить больных коронавирусом
В Уфе девочка отравилась неизвестным веществом прямо в торговом центре
«Медленно умирает от голода и холода!»: в Башкирии брошенная из машины собака не сходит с места, где ее оставили
Супруги пострадали в жестком ДТП с грузовиком в Башкирии
Стал известен размер ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет в Башкирии
В Уфе проинспектировали качество уборки снега
Певица из Башкирии вышла в финал вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»
В Уфе целый дом продезинфицировали от коронавируса из-за одного туриста из Китая
В МЧС Башкирии рассказали подробности пожара, в котором двухлетняя девочка потеряла маму, бабушку и брата
В Уфе третью неделю разыскивают 20-летнего парня в черном
Учителем года в Уфе стал 25-летний аспирант
В Башкирии вандалы изуродовали пещеру, которая является памятником федерального значения
МЧС предупреждает жителей Башкирии о сильном ветре и морозе
«Ничего себе сервис»: в Уфе коммунальщик во время уборки снега прошелся по машине лопатой
Стало известно, сколько человек в 2019 году переехало жить из Башкирии за границу
Уфимцы возмутились частным перевозчиком, который сделал проезд для ветеранов бесплатным
Полтонны металлолома изъяли полицейские Башкирии у нелегального приемщика
10-летняя девочка из Башкирии три года терпела родственника-извращенца
В одном из районов Башкирии открыли проблемную школу
Верховный суд отменил решения о закрытии в Уфе трех точек кафе «Папа Гриль»
В Уфе четыре человека пострадали в ДТП на проспекте Салавата Юлаева
Убийство предполагаемого педофила в Уфе вызвало широкий резонанс в зарубежных СМИ
В Башкирии за отстрел диких животных задержали мужчину
Когда в Башкирию придет весна
В Башкирии девушка разделась на улице и облила себя молоком
Погода в Башкирии в воскресенье, 9 февраля
Жители Башкирии вымогали 130 тысяч рублей у бомжа
В уфимской «Лыжне России - 2020» поучаствовали более 10 тысяч человек