Власти Башкирии рассказали, куда будут свозить больных коронавирусом
Сегодня, 10 февраля, в Уфе состоялось очередное совещание в башкирском правительстве. Со специальным докладом о борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Башкирии выступил замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Александр Жеребцов.
По словам чиновника, в Башкирии на сегодняшний день не нашли ни одного заболевшего коронавирусом. К тому же, в Уфе создали специальный штаб по борьбе с распространением нового вируса, который был впервые найден в городе Ухань в Китае.
Также в ходе доклада стало известно, куда повезут всех заболевших коронавирусом, если таковых найдут на территории Башкирии.
- На эти цели будет предоставлен санаторий профилакторий «Родник здоровья» под Уфой, - заявил Жеребцов.
ИСТОЧНИК KP.RU