В Уфе девочка отравилась неизвестным веществом прямо в торговом центре
Школьнице потребовалась помощь медиков
Девочка учится в пятом классе
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Из нового торгового центра в уфимском Инорсе была госпитализирована 12-летняя девочка. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».
По данным собеседника, инцидент произошел вечером 8 февраля. Бригада скоро помощи приехала в ТЦ и после осмотра доставила пятиклассницу в детскую больницу с диагнозом «острое отравление неустановленным веществом».
По предварительной информации, медики смогли откачать юную пациентку, но чем именно она отравилась, пока не установили. Известно, что пострадавшая учится в одном из лицеев в северной части города.
ИСТОЧНИК KP.RU