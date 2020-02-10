В Уфе девочка отравилась неизвестным веществом прямо в торговом центре

10 Февр. 2020 2020-02-10T08:49:09+03:00

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Из нового торгового центра в уфимском Инорсе была госпитализирована 12-летняя девочка. Об этом сообщил собственный источник «КП-Уфа».

По данным собеседника, инцидент произошел вечером 8 февраля. Бригада скоро помощи приехала в ТЦ и после осмотра доставила пятиклассницу в детскую больницу с диагнозом «острое отравление неустановленным веществом».

По предварительной информации, медики смогли откачать юную пациентку, но чем именно она отравилась, пока не установили. Известно, что пострадавшая учится в одном из лицеев в северной части города.

ИСТОЧНИК KP.RU