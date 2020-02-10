2020-02-10T07:10:46+03:00
Общество

Стал известен размер ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет в Башкирии

Пособия полагаются только малоимущим семьям
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Малоимущие семьи, доход в которых не превышает одного прожиточного минимума, смогут рассчитывать на ежемесячные пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно.

Как рассказали в пресс-службе администрации Уфы, в 2020 году размер выплаты должен составить половину от прожиточного минимума, соответственно, для Башкирии это около 4,9 тысяч рублей.

Выплату получат те семьи, которые подадут заявление до 31 декабря 2020 года. Уточняется, что независимо от даты подачи заявления, пособие выплатят за весь период, начиная с января 2020-го.

В скором времени Минтруда Башкирии намерено запустить широкую информационную кампанию и разъяснить населению порядок приема заявлений по пособиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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