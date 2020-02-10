Певица из Башкирии вышла в финал вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»

10 Февр. 2020 2020-02-10T06:19:13+03:00

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27-летняя Азалия Гайнетдинова из Салавата покорила жюри шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Девушка исполнила знаменитую песню «Despacito» и получила 99 баллов - больше за историю проекта не набирал никто из участников.

Ее выступление оценивало жюри из ста человек - актеров, певцов, композиторов, музыкальных блогеров - во главе с Сергеем Лазаревым. По правилам шоу, если песня им понравилась, они встают и начинают подпевать, Азалии удалось увлечь своим пением всех, кроме одного участника.

Сергей Лазарев поднялся в числе последних, признавшись, что ненавидит эту песню.

"Я когда услышал начало, подумал, "нет, я не буду вставать". Она из каждого утюга звучала... И тут я услышал абсолютно свежее исполнение. Мне так понравилось, как вы ее пели, так спокойно. И я понимал, какой у вас огромный запас по голосу. И я вам честно могу сказать, что в вашем исполнении я эту песню полюбил", - заявил глава жюри Азалии.

Таким образом, певица из Башкирии победила в этом выпуске шоу и вышла в финал, где она будет бороться за главный приз - 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU