2020-02-10T06:47:01+03:00
Общество

В Уфе проинспектировали качество уборки снега

Власти намерены устраивать рейды регулярно
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Фото: мэрия УфыФото: мэрия Уфы
Изменить размер текста:

Руководители жилищных и коммунальных служб Уфы проехали по городу, чтобы проверить качество уборки снега. Первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов напомнил участникам рейда, что все они лично отвечают за вверенную им территорию.

"Особое внимание нужно уделить расширению проезжих частей, очистке радиусов поворотов", - заявил во время рейда Хусаинов.

Работу по очистке главных магистралей и второстепенных улиц коммунальщикам поручили усилить. Кроме того, власти потребовали активнее убирать снег у остановок, въездов во дворы, а также наладить взаимодействие с жителями, чтобы те были в курсе, когда планируется уборка снега возле их дома, и могли убрать вовремя свои авто.

В мэрии уточнили, что подобные рейды власти решили проводить регулярно. Жителям Уфы напоминают, что при наличии опасных участков наледи во дворе или на крыше, следует звонить в свою управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии пострадавшая в пожаре женщина скончалась в реанимации спустя сутки
Власти Башкирии рассказали, куда будут свозить больных коронавирусом
В Уфе девочка отравилась неизвестным веществом прямо в торговом центре
«Медленно умирает от голода и холода!»: в Башкирии брошенная из машины собака не сходит с места, где ее оставили
Супруги пострадали в жестком ДТП с грузовиком в Башкирии
Стал известен размер ежемесячных выплат на детей от 3 до 7 лет в Башкирии
В Уфе проинспектировали качество уборки снега
Певица из Башкирии вышла в финал вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»
В Уфе целый дом продезинфицировали от коронавируса из-за одного туриста из Китая
В МЧС Башкирии рассказали подробности пожара, в котором двухлетняя девочка потеряла маму, бабушку и брата
В Уфе третью неделю разыскивают 20-летнего парня в черном
Учителем года в Уфе стал 25-летний аспирант
В Башкирии вандалы изуродовали пещеру, которая является памятником федерального значения
МЧС предупреждает жителей Башкирии о сильном ветре и морозе
«Ничего себе сервис»: в Уфе коммунальщик во время уборки снега прошелся по машине лопатой
Стало известно, сколько человек в 2019 году переехало жить из Башкирии за границу
Уфимцы возмутились частным перевозчиком, который сделал проезд для ветеранов бесплатным
Полтонны металлолома изъяли полицейские Башкирии у нелегального приемщика
10-летняя девочка из Башкирии три года терпела родственника-извращенца
В одном из районов Башкирии открыли проблемную школу
Верховный суд отменил решения о закрытии в Уфе трех точек кафе «Папа Гриль»
В Уфе четыре человека пострадали в ДТП на проспекте Салавата Юлаева
Убийство предполагаемого педофила в Уфе вызвало широкий резонанс в зарубежных СМИ
В Башкирии за отстрел диких животных задержали мужчину
Когда в Башкирию придет весна
В Башкирии девушка разделась на улице и облила себя молоком
Погода в Башкирии в воскресенье, 9 февраля
Жители Башкирии вымогали 130 тысяч рублей у бомжа
В уфимской «Лыжне России - 2020» поучаствовали более 10 тысяч человек