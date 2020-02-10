В Уфе проинспектировали качество уборки снега

10 Февр. 2020 2020-02-10T06:47:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководители жилищных и коммунальных служб Уфы проехали по городу, чтобы проверить качество уборки снега. Первый замглавы администрации Уфы Салават Хусаинов напомнил участникам рейда, что все они лично отвечают за вверенную им территорию.

"Особое внимание нужно уделить расширению проезжих частей, очистке радиусов поворотов", - заявил во время рейда Хусаинов.

Работу по очистке главных магистралей и второстепенных улиц коммунальщикам поручили усилить. Кроме того, власти потребовали активнее убирать снег у остановок, въездов во дворы, а также наладить взаимодействие с жителями, чтобы те были в курсе, когда планируется уборка снега возле их дома, и могли убрать вовремя свои авто.

В мэрии уточнили, что подобные рейды власти решили проводить регулярно. Жителям Уфы напоминают, что при наличии опасных участков наледи во дворе или на крыше, следует звонить в свою управляющую компанию.

ИСТОЧНИК KP.RU