В Уфе целый дом продезинфицировали от коронавируса из-за одного туриста из Китая

9 Февр. 2020 2020-02-09T19:54:54+03:00

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В Уфе целый 15-этажный дом обработали от коронавируса из-за всего одного человека, прибывшего из Китая. Жилое здание, продезинфицированное 7 февраля, располагается по адресу Российская, 24.

– Приехали специалисты в масках и обработали неизвестным составом подъезд и холлы на всех 15 этажах. Нам подтвердили, что дезинфекцию проводили именно от коронавируса, – сообщает со ссылкой на жильцов дома «АиФ-Уфа».

На резонный вопрос местных жителей о том, какой раствор используется для обработки, дезинсекторы ответить не смогли. К тому же для жильцов до сих пор остается загадкой, кто именно из соседей вернулся из Китая. Он хранит инкогнито.

Напомним, на данный момент на территории Башкирии не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом.

В Уфе целый дом продезинфицировали от коронавируса // 9.02.

ИСТОЧНИК KP.RU