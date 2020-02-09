В МЧС Башкирии рассказали подробности пожара, в котором двухлетняя девочка потеряла маму, бабушку и брата

9 Февр. 2020 2020-02-09T19:06:10+03:00

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Стали известны подробности злополучной ночи 25 января в деревне Гумерово Ишимбайского района, где в горящем доме погибли три человека. Как ранее сообщала «КП-Уфа», это была семья Хасановых – 59-летняя хозяйка дома, ее 23-летняя дочь Зульфия и ее трехлетний сын. Все они не сумели выбраться из дома. Помимо них, там находилась и двухлетняя девочка. До сегодняшнего дня не было известно, кто вытащил ее из огня, спасителей называли обобщенно – соседи. Однако в МЧС назвали имя героя – Азамат Хусаинов.

В аварийном ведомстве рассказали, что мужчина увидел сильное задымление в доме соседей и поспешил к ним на помощь. Когда он открыл дверь, на него повалил черный дым, сквозь который он пробрался внутрь.

– Азамат увидел маленькую девочку, быстро схватил ее, укутал в свою одежду и отнес к себе домой, где до приезда бригады скорой помощи она и находилась, – рассказали в МЧС.

В пожаре малышка потеряла маму и брата

Сельчанин попытался вернуться к дому, чтобы помочь остальным, но войти уже было невозможно – все охватил огонь. Спасенную девочку доставили в Детскую центральную больницу города Ишимбая. Спустя несколько дней ее выписали.

– Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рассматривает вопрос о поощрение Хусаинова Азамата за проявленные смелость и мужество при пожаре, – сообщили в пресс-службе ведомства.

К слову, Хусаинов не единственный, кого хотят представить к награде. Еще одним героем стал житель села Старобалтачево Радик Фатхинуров. На его счету 10 спасенных жизней. 3 февраля на веранде частного дома из-за неосторожности игравшего со спичками ребенка вспыхнул пожар, пламя от которого перемещалось на все здание. Живущий по соседству Фатхинуров заметил огонь и ринулся к дому. Он забежал в него и сообщил всем жильцам о пожаре. Радик на руках вынес троих детей и помог выйти двум взрослым.

На фото: Радик Фатхинуров

– В это время мать хозяина дома разбудила спящего сына, и вместе с ним, а также остальными, находившимися в доме – покинула помещение, – передали в МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU