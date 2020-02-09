В Уфе третью неделю разыскивают 20-летнего парня в черном

9 Февр. 2020 2020-02-09T18:06:04+03:00

Последний раз молодой человек давал о себе знать 25 января

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В Уфе волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего без вести 20-летнего Артура Хальфеева. О его местонахождении молодого человека ничего неизвестно с 25 января. Активисты полагают, что он может находиться в любом из районов столицы Башкирии.

Приметы: рост – 170 см, среднее телосложение, черные волосы карие глава. Артур в день пропажи был одет во все черное: куртка-пальто, рубашка, джинсы и кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Артура Хальфеева, просят обратиться по телефону горячей линии «Лиза Алерт» – 8(800)700-54-52 – или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU