В Уфе третью неделю разыскивают 20-летнего парня в черном
В Уфе волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут пропавшего без вести 20-летнего Артура Хальфеева. О его местонахождении молодого человека ничего неизвестно с 25 января. Активисты полагают, что он может находиться в любом из районов столицы Башкирии.
Приметы: рост – 170 см, среднее телосложение, черные волосы карие глава. Артур в день пропажи был одет во все черное: куртка-пальто, рубашка, джинсы и кроссовки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Артура Хальфеева, просят обратиться по телефону горячей линии «Лиза Алерт» – 8(800)700-54-52 – или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU