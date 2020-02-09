Учителем года в Уфе стал 25-летний аспирант

9 Февр. 2020 2020-02-09T17:11:03+03:00

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В Уфе подвели итоги городского конкурса «Учитель года столицы Башкортостана-2020». Абсолютным победителем был признан 25-летний преподаватель русского языка и литературы Дамир Шамсутдинов. Он успешно прошел все девять этапов соревнования. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дамир работает в школе №56. Свою деятельность он совмещает с аспирантурой на кафедре современного русского языкознания в Башкирском государственном университете.

В 2018 году молодого учителя наградили дипломом за лучший доклад на VII Всероссийской научно-практической конференции «Феринские чтения». Тогда же он стал победителем районного конкурса профессионального мастерства молодых педагогов. В 2019 году Дамир Ильдусович принял участие в Межрегиональном чемпионате учительских клубов в Ульяновске.

ИСТОЧНИК KP.RU