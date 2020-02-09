2020-02-09T15:51:00+03:00
Общество

МЧС предупреждает жителей Башкирии о сильном ветре и морозе

Уже этой ночью столбик термометра упадет до отметки в -30 градусов
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Днем станет немного теплееДнем станет немного теплееФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Башкирии в ближайшие сутки ожидаются сильные ветра и мороз. Соответствующее предупреждение опубликовала пресс-служба МЧС республики.

Аварийное ведомство со ссылкой на метеорологов сообщает, что с 20:00 9 февраля до 20:00 10 февраля на территории региона прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ночью и днем выпадет небольшой снег, местами до умеренного. В отдельных районах разбуянится метель. На дорогах сохранятся снежные заносы, накаты и гололедица, а также ухудшится видимость – до 500-1000 метров.

Ветер юго-западного направления будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунде, местами возможные порывы до 18 м/с. Ночью температура воздуха составит -19, -24°, при прояснениях столбик термометра может рухнуть до отметки в -30°. Днем станет заметно теплее: -8,-13°.

ИСТОЧНИК KP.RU

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