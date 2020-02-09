«Ничего себе сервис»: в Уфе коммунальщик во время уборки снега прошелся по машине лопатой

9 Февр. 2020 2020-02-09T14:54:06+03:00

Работнику ЖЭУ дали щетку, но он оставил ее в стороне и продолжил шкрябать легковушку

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В Уфе коммунальщик во время комплексной уборки двора заодно решил почистить и занесенную снегом машину. Вот только воспользоваться он решил не предназначенной для этих целей щеткой, а совковой лопатой. Видео, на котором работник ЖЭУ старательно скребет по легковушке инструментом, появилось в Instagram.

По словам автора поста, все случилось вчера, 8 февраля, во дворе дома по адресу Уфимское шоссе, 37/1. Мужчина увидел из окна своей квартиры, как соседская легковушка становится жертвой жэушного старателя. Выйти и остановить происходящее уфимец не решился – ограничился съемкой видео.

На самой записи звука нет, однако его легко можно представить, когда коммунальщик с усилием проходится лопатой по капоту авто. В какой-то момент к нему подходит неизвестный мужчина и дает щетку. Сотрудник службы берет ее, а затем убирает в сторону и продолжает работу исходным инструментом. Правда, когда слой снега на машине становится тоньше, он все-таки решает воспользоваться щеткой.

– Ничего себе сервис, а вы жалуетесь, – шутит пользователь под постом.

В Уфе коммунальщик почистил машину лопатой // 9.02.

В комментариях и другие горожане покуражились над коммунальщиком. В то же время другие пользователи отметили, что здесь есть и вина водителя, который, по всей видимости, на довольно долгий срок оставил свою машину без присмотра.

В Уфе коммунальщик почистил машину лопатой 2 // 9.02.

ИСТОЧНИК KP.RU