Стало известно, сколько человек в 2019 году переехали жить из Башкирии за границу
Аналитики Башстата озвучили количество человек, переехавших жить в зарубежные страны из Башкирии в прошлом году.
Со ссылкой на статистические данные издание UfacityNews.ru сообщает, что за период с января по ноябрь 6 740 жителей республики отправились за лучшей жизнью за рубеж. Из них 6 016 человек предпочли страны СНГ, 724 – страны дальнего зарубежья. Из СНГ в Башкирии прибыло 5 715 человек, из остальных – 731.
В общей сложности за вышеуказанный период в регионе официально зарегистрировано 128 100 прибывших и 133 448 убывших (разница составила 5 348 человек).
ИСТОЧНИК KP.RU