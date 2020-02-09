Стало известно, сколько человек в 2019 году переехали жить из Башкирии за границу

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:41:06+03:00

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Аналитики Башстата озвучили количество человек, переехавших жить в зарубежные страны из Башкирии в прошлом году.

Со ссылкой на статистические данные издание UfacityNews.ru сообщает, что за период с января по ноябрь 6 740 жителей республики отправились за лучшей жизнью за рубеж. Из них 6 016 человек предпочли страны СНГ, 724 – страны дальнего зарубежья. Из СНГ в Башкирии прибыло 5 715 человек, из остальных – 731.

В общей сложности за вышеуказанный период в регионе официально зарегистрировано 128 100 прибывших и 133 448 убывших (разница составила 5 348 человек).

ИСТОЧНИК KP.RU