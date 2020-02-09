2020-02-09T12:54:48+03:00
Общество

Уфимцы возмутились частным перевозчиком, который сделал проезд для ветеранов бесплатным

В некоторых маршрутках появились стопроцентные скидки
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / © БашДТПфото: vk.com / © БашДТП
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В Уфе частный перевозчик ИП Искалин сделал проезд на своих маршрутах бесплатным для ветеранов Великой отечественной войны. Фотографии с соответствующими объявлениями в салона 272 и 298 автобусов появились в социальных сетях. Пользователи инициативу предпринимателя восприняли, мягко говоря, с холодком.

– Они не ездят на маршрутках, в силу своего возраста. Пиар, очередной пиар за счёт ветеранов, – написала в комментариях уфимка Лиана С.

фото: instagram.com / © ufa_rb

фото: instagram.com / © ufa_rb

Другой горожанин и вовсе назвал идею «глумлением над ветеранами войны», которые, по его мнению, не ездят на маршрутках. Впрочем, среди жителей столицы Башкирии нашлись и те, кто выступил в защиту перевозчика: «Что не сделай, все равно полно желчных людей, которые все раскритикуют. Лучше не делать добра, как говорится, – не получишь и зла».

К слову, помимо стопроцентных скидок для ветеранов, перевозчик также снизил стоимость проезда пенсионерам – на 7-10 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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