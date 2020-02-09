Полтонны металлолома изъяли полицейские Башкирии у нелегального приемщика
У мужчины не было лицензии на обращение с ломом
фото: МВД РБ
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В башкирском городе Агидели полицейские изъяли у 34-летнего местного жителя более полутоны лома. Мужчина организовал нелегальный пункт приема металла. Об этом сообщает МВД Башкирии.
Нарушителя удалось вычислить во время профилактических рейдов сотрудников ОБЭПа и участкового. Правоохранители выяснили, что 34-летний мужчина осуществлял приемку и хранение лома, а также отходов черного и цветного металла без лицензии. Полицейские изъяли у него в общей сложности 66 кг килограмма лома.
В отношении злоумышленника был составлен административный протокол.
ИСТОЧНИК KP.RU