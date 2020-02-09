2020-02-09T10:59:05+03:00
Происшествия

10-летняя девочка из Башкирии три года терпела родственника-извращенца

Школьница нашла в себе сил рассказать обо всем полицейским
Владислав КАЗАНЦЕВ
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20 лет спустя мужчина вновь попался на изнасиловании, только на этот раз в отношении ребенка20 лет спустя мужчина вновь попался на изнасиловании, только на этот раз в отношении ребенкаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские города Нефтекамска задержали мужчину, который на протяжении трех лет насиловал свою падчерицу. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Сейчас девочке всего 10 лет. Она рассказала о том, что ей пришлось пережить в последние три года, во время беседы с участковым по делам несовершеннолетних. По словам школьницы, последний раз 45-летний отчим надругался над ней 20 января. Все происходило в доме, где они жили.

Правоохранители задержали подозреваемого и поместили под стражу. Во время разбирательства стало известно, что еще в далеком 2000 году он представал перед судом по обвинению в изнасиловании. СК Башкирии возбудил в отношении него уголовное дело по той же статье, но уже другой части – предполагающей изнасилование несовершеннолетней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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