10-летняя девочка из Башкирии три года терпела родственника-извращенца

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:59:05+03:00

20 лет спустя мужчина вновь попался на изнасиловании, только на этот раз в отношении ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Полицейские города Нефтекамска задержали мужчину, который на протяжении трех лет насиловал свою падчерицу. Об этом сообщает собственный источник «КП-Уфа».

Сейчас девочке всего 10 лет. Она рассказала о том, что ей пришлось пережить в последние три года, во время беседы с участковым по делам несовершеннолетних. По словам школьницы, последний раз 45-летний отчим надругался над ней 20 января. Все происходило в доме, где они жили.

Правоохранители задержали подозреваемого и поместили под стражу. Во время разбирательства стало известно, что еще в далеком 2000 году он представал перед судом по обвинению в изнасиловании. СК Башкирии возбудил в отношении него уголовное дело по той же статье, но уже другой части – предполагающей изнасилование несовершеннолетней.

ИСТОЧНИК KP.RU