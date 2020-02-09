Верховный суд отменил решения о закрытии в Уфе трех точек кафе «Папа Гриль»

9 Февр. 2020 2020-02-09T09:55:59+03:00

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Верховный суд Башкирии отменил решения о закрытии трех точек кафе «Папа Гриль». Их деятельность возобновлена. Об этом вчера, 8 февраля, сообщили представители сети общепита в сообществе «ВКонтакте».

– Производство по делу прекратить в связи с недоказанностью обстоятельств, на основании которых было вынесено постановление, – цитируют вердикт ВС в компании.

Забегаловки на Индустриальном Шоссе, Гагарина и Сагита Агиша были опечатаны на месяц после инспекции Роспотребнадзора. Пресс-служба ФССП сообщала, что специалисты указали на нарушения в виде отсутствия центрального водоснабжения, двухсекционных ванн и раковины для рук. Юристы кафе оспорили решения судов Октябрьского и Калининского районов в ВС.

ИСТОЧНИК KP.RU