2020-02-09T10:34:52+03:00
Общество

В одном из районов Башкирии открыли проблемную школу

По уверению Радия Хабирова, ему не раз приходилось «стимулировать» местных властей и застройщика
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: vk.com / © Радий Хабировфото: vk.com / © Радий Хабиров
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В деревне Тупаково Азбелиловского района Башкирии открыли новую школу. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

Учебное учреждение рассчитано на 120 мест. Здесь также есть детский сад на 60 человек. Руководитель республики назвал объект «долгожданным» – потому что его «очень долго строили», а Хабирову «приходилось не раз лично вмешиваться, стимулировать местную администрацию и застройщика».

– Наконец, дожали. Школа получилась добротная, современная, – подытожил глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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