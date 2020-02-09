В одном из районов Башкирии открыли проблемную школу

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:34:52+03:00

По уверению Радия Хабирова, ему не раз приходилось «стимулировать» местных властей и застройщика

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В деревне Тупаково Азбелиловского района Башкирии открыли новую школу. Об этом на своих страницах в соцсетях сообщил глава республики Радий Хабиров.

Учебное учреждение рассчитано на 120 мест. Здесь также есть детский сад на 60 человек. Руководитель республики назвал объект «долгожданным» – потому что его «очень долго строили», а Хабирову «приходилось не раз лично вмешиваться, стимулировать местную администрацию и застройщика».

– Наконец, дожали. Школа получилась добротная, современная, – подытожил глава Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU