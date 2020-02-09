В Уфе четыре человека пострадали в ДТП на проспекте Салавата Юлаева
Минувшей ночью на проспекте Салавата Юлаева в Уфе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
По данным дорожной полиции, 30-летний житель Кармаскалинского района на «Ладе Веста» при перестроении врезался в попутную Kia Spectra. От удара обе легковушки разбросало по разным сторонам.
фото: ГИБДД РБ
Среди пострадавших – четыре человека: водитель отечественной легковушки и два его пассажира 47 и 33 лет. Помощь медиков также потребовалась 21-летнему парню из Уфимского района, который управлял иномаркой.
В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. За минувшие сутки он выявили более 2,5 тысяч нарушений ПДД и задержали 61 нетрезвого водителя.
Всего за 8 февраля на дорогах Башкирии зафиксировано 11 ДТП, в которых пострадали 24 человека.
ИСТОЧНИК KP.RU