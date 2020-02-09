В Уфе четыре человека пострадали в ДТП на проспекте Салавата Юлаева

9 Февр. 2020 2020-02-09T09:02:58+03:00

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Минувшей ночью на проспекте Салавата Юлаева в Уфе произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека. Об этом сообщает пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

По данным дорожной полиции, 30-летний житель Кармаскалинского района на «Ладе Веста» при перестроении врезался в попутную Kia Spectra. От удара обе легковушки разбросало по разным сторонам.

фото: ГИБДД РБ

Среди пострадавших – четыре человека: водитель отечественной легковушки и два его пассажира 47 и 33 лет. Помощь медиков также потребовалась 21-летнему парню из Уфимского района, который управлял иномаркой.

В причинах и обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД. За минувшие сутки он выявили более 2,5 тысяч нарушений ПДД и задержали 61 нетрезвого водителя.

Всего за 8 февраля на дорогах Башкирии зафиксировано 11 ДТП, в которых пострадали 24 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU