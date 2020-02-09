В Башкирии за отстрел диких животных задержали мужчину
В Башкирии задержали мужчину, застрелившего двух лосей. Об этом сообщает МВД Башкирии.
В полицию обратился сотрудник районного подразделения региональной Минэкологии. Он сообщил, что нашел следы крови двух лосей в лесу близ села Воскресеньское. Сотрудники правоохранительных органов вышли на след предполагаемого браконьера. Им оказался 31-летний местный житель. Выяснилось, что разрешения на охоту у него не было. Во время задержания он признал свою вину.
Как все было. Около полудня подозреваемый пошел кататься на снегоходе вместе с 32-летним приятелем. С собой он прихватил ружье, чтобы «пострелять по пням». На подъезде к лесу мужчины увидели двух лосей, прятавшихся за кустами. Задержанный, пока его друг просто любовался животными, схватил ружье, и несколькими выстрелами картечью положил наземь одного из них. Другой лось попытался убежать, но через сто метров его настигла та же участь. После произошедшего злоумышленник уверил друга, что беспокоится не о чем – у него есть лицензия на отстрел.
Для перевозки животных он попросил помощи у еще двоих знакомых. Все вместе они перевезли лосей на лесопилку, чтобы разделать, а затем отвезли тушки в заброшенных ангар. К слову, и лесопилка, и гараж – собственность родственников подозреваемого, однако на месте их не было.
Правоохранители возбудили уголовное дело за незаконную охоту. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU