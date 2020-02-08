2020-02-08T22:49:56+03:00
Общество

Когда в Башкирию придет весна

Уже к концу февраля дневная температура воздуха поднимется выше нуля градусов
Рустем АХУНОВ
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Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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К началу марта 2020 года дневная температура воздуха в Башкирии поднимется выше нуля градусов.

В последнее время природа не перестает удивлять жителей Башкирии. Лето 2019 года выдалась максимально пасмурным. Затем последовала теплая зима, в которой основная часть осадков выпала уже в феврале.

Однако на этом сюрпризы природы не закончатся. Уже к первым числам марта в светлое время суток республике установится плюсовая температура. Так, уже 27 февраля столбик термометра поднимется до +1 градуса. 4 марта потеплеет уже до +4 градусов. По предварительным прогнозам, холодать до минусовой температуры днем в Башкирии уже не будет. К слову, с начала марта в республике ожидаются обильные осадки в виде снега с дождем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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