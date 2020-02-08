2020-02-08T20:14:18+03:00
Общество

В Башкирии девушка разделась на улице и облила себя молоком

Действие происходило прямо перед светофором
Рустем АХУНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Юная жительница Октябрьского разделась и облилась молоком стоя у светофора.

Видео с необычными действиями выложили в одной из местных групп в социальных сетях. С самого начала незнакомка пытается помыть светофор, но у нее не получается достать до него водой. После этого девушка достает пакет молока, оголяется до купальника и начинает обливать себя молоком на глазах у водителей, проезжающих рядом. Судя по эмоциям, незнакомке этот процесс нравится. После необычного перфоманса она обтирается полотенцем и уходит.

Доподлинно неизвестно, ради чего девушка устроила такое шоу на перекрестке. Возможно, таким образом она и ее молчаливый друг попытались «раскрутить» свое сообщество в «Инстаграме».

Жительница Башкирии разделась и облилась молоком на морозе // 08.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Башкирии девушка разделась на улице и облила себя молоком
Погода в Башкирии в воскресенье, 9 января
Жители Башкирии вымогали 130 тысяч рублей у бомжа
В уфимской «Лыжне России - 2020» поучаствовали более 10 тысяч человек
Молодая семья из Башкирии попала в серьезную аварию
Сельчанин из Башкирии обнаружил в сарае спрятанный труп иностранца
Радий Хабиров встретился с Анатолием Сердюковым
Стало известно, в какие зарубежные страны чаще всего летают из Башкирии
Пожилой уфимке грозит суд за то, что она подарила найденный телефон
В Башкирии чиновники выделили ребенку-колясочнику жилье под туалетом
Еще в одном городе Башкирии все школы закроют на карантин
В Башкирии перевернулся автомобиль «скорой помощи»
Открытый министром в Уфе бассейн перестал работать уже на следующий день
Экс-начальника угрозыска из Уфы будут судить за мошенничество
Синоптики: Башкирию накроет мощным черноморским циклоном
«Что происходило еще три часа?»: сосед убитого в Уфе педофила рассказал о роковой ночи
Кресло главы Госкомитета Башкирии по внешним связям прочат 26-летней москвичке
Стало известно, кем нужно работать в Башкирии, чтобы получать зарплату выше 75 тысяч рублей
В Уфе все школы закроют на карантин
«Творится полный бардак»: жители Башкирии устроили давку на вокзале
В Уфе отложили суд по делу о признании организации «Башкорт» экстремистской
В Уфе ищут 16-летнюю девушку, которая пропала по дороге от бабушки два месяца назад
Уфимский меценат оплатит похороны жестоко убитой матери пятерых детей
На развитие башкирских сел будет выделено 4,7 млрд рублей