В Башкирии девушка разделась на улице и облила себя молоком

8 Февр. 2020 2020-02-08T20:14:18+03:00

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Юная жительница Октябрьского разделась и облилась молоком стоя у светофора.

Видео с необычными действиями выложили в одной из местных групп в социальных сетях. С самого начала незнакомка пытается помыть светофор, но у нее не получается достать до него водой. После этого девушка достает пакет молока, оголяется до купальника и начинает обливать себя молоком на глазах у водителей, проезжающих рядом. Судя по эмоциям, незнакомке этот процесс нравится. После необычного перфоманса она обтирается полотенцем и уходит.

Доподлинно неизвестно, ради чего девушка устроила такое шоу на перекрестке. Возможно, таким образом она и ее молчаливый друг попытались «раскрутить» свое сообщество в «Инстаграме».

Жительница Башкирии разделась и облилась молоком на морозе // 08.02.

ИСТОЧНИК KP.RU