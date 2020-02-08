В уфимской «Лыжне России - 2020» поучаствовали более 10 тысяч человек

8 Февр. 2020 2020-02-08T17:31:04+03:00

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Более 10 тысяч уфимцев приняли участие в массовой гонке «Лыжня России - 2020».

В этом году известный для всех массовый праздник спорта проходил на территории спортивно-оздоровительного центра «Биатлон», который находится на въезде в уфимскую Черниковку. В минспорта республики сообщили, что на лыжи в эту субботу встали более 10 тысяч уфимцев самого разного возраста.

Также в «Лыжне России» приняли участие министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, мэр Уфы Ульфат Мустафин, руководитель администрации Радия Хабирова Александр Сидякин, биатлонист Максим Чудов и прочие известные уфимцы.

ИСТОЧНИК KP.RU