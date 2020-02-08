В уфимской «Лыжне России - 2020» поучаствовали более 10 тысяч человек
Более 10 тысяч уфимцев приняли участие в массовой гонке «Лыжня России - 2020».
В этом году известный для всех массовый праздник спорта проходил на территории спортивно-оздоровительного центра «Биатлон», который находится на въезде в уфимскую Черниковку. В минспорта республики сообщили, что на лыжи в эту субботу встали более 10 тысяч уфимцев самого разного возраста.
Также в «Лыжне России» приняли участие министр спорта Башкирии Руслан Хабибов, мэр Уфы Ульфат Мустафин, руководитель администрации Радия Хабирова Александр Сидякин, биатлонист Максим Чудов и прочие известные уфимцы.
ИСТОЧНИК KP.RU