Жители Башкирии вымогали 130 тысяч рублей у бомжа

8 Февр. 2020 2020-02-08T18:20:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Двое мужчин из Стерлитамака вымогал 130 тысяч рублей у бомжа и его друга.

Как сообщил осведомленный источник «КП-Уфа», необычный случай произошел в конце января. 35-летний стерлитамаковец вместе со своим 54-летний товарищем поймали 32-летнего бомжа и начали вымогать у последнего 130 тысяч рублей под угрозой расправы. Также досталось и 31-летнему другу бродяги – его избили за компанию.

Остается неизвестным, почему выбор двух преступников пал на бездомного мужчину и его товарища. Вскоре о случившемся узнали полицейские и задержали вымогателей. Сейчас преступники находятся под стражей. Ранее они уже были судимы за распространение наркотиков и разбой.

ИСТОЧНИК KP.RU