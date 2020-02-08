2020-02-08T15:30:43+03:00
Происшествия

Сельчанин из Башкирии обнаружил в сарае спрятанный труп иностранца

Стражи порядка уже нашли предполагаемого убийцу
Рустем АХУНОВ
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Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Житель села Ахуново обнаружил в своем сарае тело 40-летнего гражданина Узбекистана.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», жуткую находку сельчанин обнаружил у себя в сарае еще 30 января. В сарае частного дома лежал труп гражданина Узбекистана, наспех заброшенный сеном и уже припорошенный снегом. На голове у несчастного была рана. Рядом стражи порядка обнаружили окровавленный топор.

Вскоре полицейские вышли на след предполагаемого убийцы. Им оказался безработный 53-летний местный житель. Мужчина решил сразу во всем признаться. До сих пор неясно, что могло стать причиной конфликта двух мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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