Сельчанин из Башкирии обнаружил в сарае спрятанный труп иностранца

8 Февр. 2020 2020-02-08T15:30:43+03:00

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Житель села Ахуново обнаружил в своем сарае тело 40-летнего гражданина Узбекистана.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», жуткую находку сельчанин обнаружил у себя в сарае еще 30 января. В сарае частного дома лежал труп гражданина Узбекистана, наспех заброшенный сеном и уже припорошенный снегом. На голове у несчастного была рана. Рядом стражи порядка обнаружили окровавленный топор.

Вскоре полицейские вышли на след предполагаемого убийцы. Им оказался безработный 53-летний местный житель. Мужчина решил сразу во всем признаться. До сих пор неясно, что могло стать причиной конфликта двух мужчин.

ИСТОЧНИК KP.RU