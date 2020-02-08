2020-02-08T14:04:34+03:00
Общество

Радий Хабиров встретился с Анатолием Сердюковым

Руководитель «Ростеха» приехал на заседание межведомственной комиссии
Рустем АХУНОВ
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Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководителем «Ростеха» Анатолием Сердюковым.

Напомним, что в минувшую пятницу многие жители Уфы обратили внимание на большое количество патрулей МВД на дорогах города. Позже стало известно, из-за чего на улицах Уфы так много полицейских. По информации пресс-службы главы региона, накануне состоялась встреча Радия Хабирова и главы индустриального директора «Ростеха» Анатолием Сердюковым.

В Уфе руководство «Ростеха» обсуждало дальнейшее развитие предприятия в регионе. Глава республики рассказал, что авиационная компания является важным для республики партнером. Также Хабиров отметил, что необходимо прояснить ситуацию с дальнейшей работой Кумертауского авиационного предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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