Радий Хабиров встретился с Анатолием Сердюковым
Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководителем «Ростеха» Анатолием Сердюковым.
Напомним, что в минувшую пятницу многие жители Уфы обратили внимание на большое количество патрулей МВД на дорогах города. Позже стало известно, из-за чего на улицах Уфы так много полицейских. По информации пресс-службы главы региона, накануне состоялась встреча Радия Хабирова и главы индустриального директора «Ростеха» Анатолием Сердюковым.
В Уфе руководство «Ростеха» обсуждало дальнейшее развитие предприятия в регионе. Глава республики рассказал, что авиационная компания является важным для республики партнером. Также Хабиров отметил, что необходимо прояснить ситуацию с дальнейшей работой Кумертауского авиационного предприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU