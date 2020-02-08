2020-02-08T13:00:59+03:00
Общество

Стало известно, в какие зарубежные страны чаще всего летают из Башкирии

Информацией поделились в уфимском аэропорту
Рустем АХУНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Рейсы в Анталию оказались самыми популярными среди пассажиров уфимского аэропорта.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в популярном среди туристов направлении в 2019 году из Уфы перевезли 433 тысячи человек. В среднем, за год интерес пассажиров вырос на 9%. На втором месте по популярности оказался китайский город Санья. В Поднебесную из Уфы вылетели порядка 40 тысяч человек. Тройку лидеров замыкают рейсы в столицу все той же ТурцииСтамбул.

Также среди популярных среди пассажиров оказались рейсы в Баку, Вену, Даламан, Пхукет и Дубай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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