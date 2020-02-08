Пожилой уфимке грозит суд за то, что она подарила найденный телефон

8 Февр. 2020 2020-02-08T11:44:31+03:00

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59-летняя уфимка попала в серьезные неприятности из-за найденного в туалете телефона.

Как сообщили в МВД Башкирии, злополучную находку женщина совершила в уборной одной из уфимских поликлиник. Оказалось, что дорогой смартфон в туалете забыла врач-педиатр. Уже после потери владелица мобильного попыталась позвонить на него, но телефон не отвечал. Оказалась, что предприимчивая уфимка вытащила из аппарата сим-карту и выбросила ее.

Вскоре женщина решила подарить телефон своего знакомому. Вскоре нового владельца смартфона навестили полицейские. Мужчина сразу рассказал стражам порядка, откуда у него появился новый смартфон. В итоге по факту кражи полицейские возбудили уголовное дело. Женщине, присвоившей сотовый телефон, грозит до 5 лет заключения.

Сотрудники МВД предупреждают граждан, что найденные вещи необходимо сдавать в полицию или в администрацию места, где вы ее нашли.

ИСТОЧНИК KP.RU