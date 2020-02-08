2020-02-08T10:47:38+03:00
Общество

В Башкирии чиновники выделили ребенку-колясочнику жилье под туалетом

Жители Ишимбая записали видеообращение
Рустем АХУНОВ
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В Ишимбае чиновники выделили ребенку-инвалиду жилье в подвальном помещении под туалетом.

Об ужасных условиях, в которых живет женщина с ребенком-инвалидом рассказала волонтер сообщества «Радуга Добра» Регина Биргулиева. Девушка вместе с оператором пришла в социальную «квартиру», которую семье с неходячим ребенком.

Судя по кадрам, назвать помещение, в котором живет женщина с со своим сыном-инвалидом, квартирой сложно. По словам жильцов, внутри постоянно холодно, а передвигаться ребенку-колясочнику мешает кривой пол. Семья не может позволить себе сделать ремонт в квартире, которая по факту не является их собственностью.

Спальня квартиры находится прямо под уборной комнатой соседей сверху. Примечательно, что канализационная труба проходит прямо через жилое помещение.

- Что-то в этом помещение можно исправить ремонтом. Но как исправить то, что над нашими головами туалеты? – возмущается мама больного ребенка.

В Башкирии чиновники выделили ребенку-колясочнику жилье под туалетом //08.02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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