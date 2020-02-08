2020-02-08T10:01:12+03:00
Общество

Еще в одном городе Башкирии все школы закроют на карантин

На этот раз перестраховаться решили в Нефтекамске
Рустем АХУНОВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Все школы города Нефтекамск закрыли на карантин из-за вирусных заболеваний.

Как сообщает «Башкирское Спутниковое Телевидение» со ссылкой на министерство образования республики, с 10 февраля в Нефтекамске все местные школы закроют на карантин.

Напомним, что аналогичная ситуация сложилась и в Уфе. Вечером в минувшую пятницу, 7 февраля, в городской администрации сообщили, что для предотвращения эпидемии ОРВИ и гриппа все школы будут закрыты на карантин. Впрочем, совсем без занятий ребята не останутся – учителя все же будут давать им учебную нагрузку. Например, в уфимской школе №71 для учеников преподаватели организуют онлайн-занятия через интернет.

По данным на вечер 7 февраля, всего по республике будут закрыты 167 школ и 10 детских садов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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