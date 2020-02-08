2020-02-08T07:38:27+03:00
Общество

Открытый министром в Уфе бассейн перестал работать уже на следующий день

Власти республики объяснили ситуацию
Рустем АХУНОВ
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Фото: vk.comФото: vk.com
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Бассейн в уфимском микрорайоне Инорс перестал работать уже на следующий день после официального открытия.

Напомним, что 5 февраля власти республики устроили торжественное открытие спортивного сооружения. Делалось все по уже «каноничным» правилам – на место пригласили министра спорта и молодежной политики Башкирии Руслана Хабибова, мэра Уфы, чиновников, журналистов и молодых спортсменов, которые устроили первый заплыв.

Однако уже на следующий день обычные жители микрорайона не смогли попасть внутрь, чтобы записаться в бассейн – ворота комплекса попросту были закрыты. Возмущенные таким поворотом событий горожане начали возмущаться в соцсетях. Вскоре последовал ответ министра, который все объяснил.

- 5 февраля было техническое открытие. Мы провели тестовый заплыв и проверили работоспособность оборудования. Все работает! – написал Хабибов в соцсетях.

Министр пообещал, что с 7 февраля в здании будут находиться работники, которые помогут записаться в бассейн всем желающим. Полноценную работу бассейн должен начать в «ближайшее время».

ИСТОЧНИК KP.RU

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