Синоптики: Башкирию накроет мощным черноморским циклоном

7 Февр. 2020 2020-02-07T20:21:37+03:00

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В ночь на субботу, 8 февраля, большую часть Башкирии охватит черноморский циклон. Он несет с собой обильные снегопады. Ночью и утром на дорогах прогнозируются снежные заносы, однако ближе к полудню осадки почти прекратятся.

Циклон постепенно сместится на восток, вместе с ним уйдет и относительно теплая температура. В ночь на 9 февраля в республике уже ударят морозы. В Башгидромете заявляют, что столбик термометра упадет до -17, -22 градусов, а при прояснениях и до -27. Днем тоже будет зябко -9,-14 градусов. Слабый снег возможен в отдельных районах.

ИСТОЧНИК KP.RU