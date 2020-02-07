Экс-начальника угрозыска из Уфы будут судить за мошенничество

7 Февр. 2020 2020-02-07T20:01:28+03:00

В ближайшее время дело будет передано в суд

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В Уфе перед судом предстанет 32-летний экс-начальник угрозыска третьего отдела полиции. Его обвиняют в «мошенничестве, совершенном с использованием своего служебного положения».

Следствие установило, что высокопоставленный полицейские в течение полутора лет – с ноября 2017 по апрель 2019 года – похищал деньги, выделенные на обеспечение оперативно-розыскной деятельности того самого подразделения, которое он курировал. Чтобы как-то обосновать расходование средств, обвиняемый изготавливал фиктивные документы и предоставлял их ответственно за выдачу денег сотруднику. Таким образом он смог прикарманить себе 177 тысяч рублей. Факт хищения выявили сотрудники УФСБ по Башкирии.

– В ходе следствия обвиняемый не признал вину в совершенном преступлении, – сообщили в пресс-службе СК республики.

После служебной проверки полицейского уволили со службы за «поступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел».

СК утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. В скором времени оно будет направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU