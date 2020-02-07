Стало известно, кем нужно работать в Башкирии, чтобы получать зарплату выше 75 тысяч рублей

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:19:39+03:00

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В Башкирии стали известны вакансии со средней зарплатой в 75 тысяч рублей и выше. Самые высокооплачиваемые предложения можно найти в строительной сфере и промышленности.

Статистику Минтруда за 2019 год проанализировали в «РБК-Уфа». Журналисты выяснили, что хорошо заработать можно, будучи машинистом буровой установки или геологом в компании «Геострой». Высоко труд дефектоскописта рентгено-, гаммаграфирования ценится в фирме «АК ВНЗМ», а также крепильщика в «БШПУ» и машиниста автогрейдера в «Правоурмийское».

От 95 до 100 тысяч предлагают проходчикам и машинистам погрузочной машины в том же самом «БПУ». Столько же обещают энергетику в «Правоурмийском» и проходчику в «Южуралзолото ГК».

ИСТОЧНИК KP.RU