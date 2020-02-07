Стало известно, кем нужно работать в Башкирии, чтобы получать зарплату выше 75 тысяч рублей
В Башкирии стали известны вакансии со средней зарплатой в 75 тысяч рублей и выше. Самые высокооплачиваемые предложения можно найти в строительной сфере и промышленности.
Статистику Минтруда за 2019 год проанализировали в «РБК-Уфа». Журналисты выяснили, что хорошо заработать можно, будучи машинистом буровой установки или геологом в компании «Геострой». Высоко труд дефектоскописта рентгено-, гаммаграфирования ценится в фирме «АК ВНЗМ», а также крепильщика в «БШПУ» и машиниста автогрейдера в «Правоурмийское».
От 95 до 100 тысяч предлагают проходчикам и машинистам погрузочной машины в том же самом «БПУ». Столько же обещают энергетику в «Правоурмийском» и проходчику в «Южуралзолото ГК».
ИСТОЧНИК KP.RU