«Творится полный бардак»: жители Башкирии устроили давку на вокзале
В Башкирии на Салаватском вокзале пассажиры междугороднего рейса устроили давку во время посадки на автобус. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил горожанин в одном из пабликов «ВКонтакте». К публикации он прикрепил запись, на которой видно, как огромная толпа людей пытается залезть в небольшую пассажирскую машину.
– Творится полный бардак с осуществлением перевозки пассажиров. «Башавтотранс» не справляется со своими обязанностями, – заявил один из пассажиров.
Разгневанный мужчина рассказал, что один из водителей госперевозчика не явился в назначенному времени. Пассажирам пришлось ждать как минимум полчаса. По его словам, «кондукторы бегают, ничего толком сказать не могут». Пользователь посетовал, что проблема появилась после того как убрали частные маршрутки: «Башавтотранс» не может должным образом обеспечить комфортную перевозку пассажиров».
Давка на Салаватском вокзале // 7.02..
ИСТОЧНИК KP.RU