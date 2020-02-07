«Творится полный бардак»: жители Башкирии устроили давку на вокзале

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:47:05+03:00

По словам пассажира, проблемы начались после того как убрали частные маршрутки [видео]

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В Башкирии на Салаватском вокзале пассажиры междугороднего рейса устроили давку во время посадки на автобус. Об этом сегодня, 7 февраля, сообщил горожанин в одном из пабликов «ВКонтакте». К публикации он прикрепил запись, на которой видно, как огромная толпа людей пытается залезть в небольшую пассажирскую машину.

– Творится полный бардак с осуществлением перевозки пассажиров. «Башавтотранс» не справляется со своими обязанностями, – заявил один из пассажиров.

Разгневанный мужчина рассказал, что один из водителей госперевозчика не явился в назначенному времени. Пассажирам пришлось ждать как минимум полчаса. По его словам, «кондукторы бегают, ничего толком сказать не могут». Пользователь посетовал, что проблема появилась после того как убрали частные маршрутки: «Башавтотранс» не может должным образом обеспечить комфортную перевозку пассажиров».

Давка на Салаватском вокзале // 7.02..

ИСТОЧНИК KP.RU