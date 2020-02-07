В Уфе отложили суд по делу о признании организации «Башкорт» экстремистской

7 Февр. 2020 2020-02-07T15:54:24+03:00

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В Уфе перенесли суд по делу о признании «Башкорт» экстремистской организацией. Об этом в паблике «ВКонтакте» рассказали представители сообщества. По словам активистов, суд отложили до 21 февраля для ознакомления с документами стороны защиты.

Напомним, 4 февраля стало известно, что прокурор Башкирии обратился в Верховный суд с требованием признать «Башкорт» экстремистской организацией. Еще раньше, 25 декабря, активисты сообщили, что получили от правоохранительного ведомства «Предупреждение о недопустимости осуществления экстремистской деятельности».

В документе было указано, что лидерами «Башкорта» являются ранее судимые по «экстремистским статьям» Сагит Исмагилов, Фанзил Ахметшин и Айрат Дильмухаметов. Со ссылкой на «историко-психолого-лингвистического исследования», прокуратура отметила, что в митинге, который организация провела 2017 года, были выявлены признаки возбуждения ненависти и вражды. В самом «Башкорте» все эти обвинения отрицают. Его представители убеждены, что «все это делается только ради того, чтобы нейтрализовать или ликвидировать организацию, чего очень сильно добивается республиканская власть».

ИСТОЧНИК KP.RU