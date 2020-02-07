В Уфе ищут 16-летнюю девушку, которая пропала по дороге от бабушки два месяца назад

7 Февр. 2020 2020-02-07T14:28:38+03:00

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МВД Башкирии опубликовало ориентировку на пропавшую в Уфе 16-летнюю Веронику Юзманову.

О ее местоположении ничего неизвестно с 13 декабря 2019 года. Как уточнил собственный источник «КП-Уфа», девушка ушла из дома бабушки в первом часу ночи, и с тех пор ее никто не видел. Сама Вероника проживает в селе Кушнаренково. Известно, что заявление в полицию Ленинского района о пропаже подростка поступило только 30 января.

Приметы: на вид – 17-18 лет, рост – 170см, среднего телосложения, лицо овальное, черные прямые волосы.

Всех, кто знает о местонахождении Вероники Юзмановой, просят обратиться в Отдел полиции №4 или позвонить по одному из номеров: 8-917-80-84-134, 02, 020, 002.

ИСТОЧНИК KP.RU