На развитие башкирских сел будет выделено 4,7 млрд рублей

7 Февр. 2020 2020-02-07T13:57:19+03:00

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В ближайшие три года на обустройство сел и деревень Башкирии будет выделено 4,7 млрд рублей. Об этом сообщил вице-премьер правительства республики Андрей Назаров на Всероссийском семинаре-совещании по вопросам развития сельских территорий и развитию малых форм хозяйствования.

3 млрд из общей суммы предоставит федеральный бюджет. Деньги пойдут на предоставление субсидий на строительство жилья (1,6 млрд рублей), на газопровод в 19 районах (226 млн), 18 объектов водоснабжения (503 млн). На комплексную застройку населенных пунктов в семи районах будет потратят 1,3 млрд рублей, 241 млн рублей выделят на благоустройство территорий (строительство детских и спортивных площадок).

– На обустройство площадок под ТБО будет направлено 205 млн рублей в 45 муниципальных районах. 751 млн рублей направят на реализацию проектов комплексного развития сельских поселений, –сообщили в пресс-службе правительства РБ. – По линии регионального Гостранса будет направлено 997,9 млн рублей на строительство подъездных дорог к 11 населенным пунктам.

ИСТОЧНИК KP.RU