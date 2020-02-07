2020-02-07T12:38:28+03:00
Общество

Совхоз «Алексеевский» получил от властей Башкирии 195 млн рублей

Деньги пошли на модернизацию теплиц
Владислав КАЗАНЦЕВ
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В теплицах установили ассимиляционное освещение и сети наружного электроснабженияВ теплицах установили ассимиляционное освещение и сети наружного электроснабженияФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Башкирии совхоз «Алексеевский РБ» увеличил уставной капитал в 2,3 раза. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», теперь он составляет 348 млн рублей. Сумма была зарегистрирована в минувший вторник, 4 февраля.

Как пояснили «Интрефаксу» в региональном Минсельхозе, предприятие получило 195 млн рублей за счет средств в рамках республиканской адресной инвестиционной программы. Эти деньги пошли на модернизацию теплиц.

– На площади более 7 га теплиц было установлено ассимиляционное освещение и сети наружного электроснабжения, – пояснили агентству в республиканском ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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