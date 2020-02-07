При столкновении легковушек в Башкирии пострадали две женщины
В Баймакском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.
По данным ведомства, на 118 километре автодороги Магнитогорск-Ира 30-летний житель Сибая на Chevrolet Lacetti не справился с управлением во время обгона. Машину развернуло, после чего она врезалась во встречный Citroen C4
При столкновении пострадала 38-летняя женщина, которая находилась за рулем второй иномарки. Ее доставили в ближайшую больницу. Госпитализация также потребовалась 26-летней пассажирке из Chevrolet.
За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано восемь аварий, в которых десять человек получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU