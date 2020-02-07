При столкновении легковушек в Башкирии пострадали две женщины

7 Февр. 2020 2020-02-07T11:06:58+03:00

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В Баймакском районе Башкирии произошло ДТП, в котором пострадали две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской ГИБДД.

По данным ведомства, на 118 километре автодороги Магнитогорск-Ира 30-летний житель Сибая на Chevrolet Lacetti не справился с управлением во время обгона. Машину развернуло, после чего она врезалась во встречный Citroen C4

При столкновении пострадала 38-летняя женщина, которая находилась за рулем второй иномарки. Ее доставили в ближайшую больницу. Госпитализация также потребовалась 26-летней пассажирке из Chevrolet.

За минувшие сутки на дорогах Башкирии зафиксировано восемь аварий, в которых десять человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU