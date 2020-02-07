На улице в центре Уфы спустя 2,5 года открыли двустороннее движение
Местные власти ограничивали проезд по Гафури из-за строительства многоквартирного дома
фото: ufacity.info
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В башкирской столице возобновили полноценное движение по улице Гафури на участке от Красина до Достоевского. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе городской администрации.
– С 5 февраля открыто двустороннее движение. Запрещающие знаки демонтированы, – пояснили в мэрии.
Напомним, проезд по данному отрезку был закрыт еще 1 июня 2017 года. Тогда предполагалось, что ограничение будет действовать целых пять лет, однако впоследствии этот срок сократили. Частичное перекрытие было связано со строительством многоквартирного дома.
ИСТОЧНИК KP.RU