Уфа не вошла в список самых скромных городов России

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:39:39+03:00

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В январе аналитики компании Zoom.Market решили составить рейтинг самых скромных городов России. Как сообщает портал UfacityNews.ru, для этого специалисты опросили 2760 человек из 23 городов в разных уголках страны. При этом предлагалось ответить на вопросы вроде «Любите ли вы привлекать к себе внимание?» и «Можете ли вы назвать себя скромным человеком?».

В итоге после обработки опросников лидерами-«скромниками» стали Санкт-Петербург, Новосибирск и Тюмень, Омск и Саранск. В рейтинге также оказались Краснодар и Сочи, а вот Уфа не попала даже в десятку, заняв всего лишь 13-ю позицию. Всего же в России себя скромными считают 68% людей, что не может не радовать.

ИСТОЧНИК KP.RU