В Уфе заключенный поджег колонию из-за отказа в свидании с любимой женщиной
В Уфе перед судом предстанет 25-летний мужчина, который уже отбывает наказание в исправительной колонии, но умудрился ее поджечь, поэтому на свободу выйдет совсем нескоро.
По версии следствия, заключенный работал в пожарной части, поэтому мог свободно передвигаться по территории. В тот вечер парень обратился к начальнику колонии с просьбой разрешить ему свидание со своей возлюбленной, но получил отказ. Затаив обиду, заключенный решил отомстить и устроить пожар. Ночью он открыл дверь хозблока и бросил туда горящую бумагу, но неожиданно пламя разгорелось настолько сильно, что значительно повредило здание. В итоге сумма причиненного ущерба составила свыше 3 млн 800 тысяч рублей.
- Сам заключенный свою вину признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
ИСТОЧНИК KP.RU