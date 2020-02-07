2020-02-07T07:24:25+03:00
Происшествия

В Уфе заключенный поджег колонию из-за отказа в свидании с любимой женщиной

Ущерб от действий разобиженного парня составил около 4 миллионов рублей
Яна БАЗЕКИНА
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Теперь на свободу мужчина выйдет нескороТеперь на свободу мужчина выйдет нескороФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Уфе перед судом предстанет 25-летний мужчина, который уже отбывает наказание в исправительной колонии, но умудрился ее поджечь, поэтому на свободу выйдет совсем нескоро.

По версии следствия, заключенный работал в пожарной части, поэтому мог свободно передвигаться по территории. В тот вечер парень обратился к начальнику колонии с просьбой разрешить ему свидание со своей возлюбленной, но получил отказ. Затаив обиду, заключенный решил отомстить и устроить пожар. Ночью он открыл дверь хозблока и бросил туда горящую бумагу, но неожиданно пламя разгорелось настолько сильно, что значительно повредило здание. В итоге сумма причиненного ущерба составила свыше 3 млн 800 тысяч рублей.

- Сам заключенный свою вину признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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