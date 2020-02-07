В Уфе стали массово выявлять поддельные пятитысячные купюры

7 Февр. 2020 2020-02-07T07:04:46+03:00

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В Уфе в разных уголках города стали попадаться фальшивые пятитысячные купюры, которые можно выявить только на специальном банковском оборудовании.

Как рассказал собственный источник «КП-Уфа», все началось с того, что утром 5 февраля в одном из банков в Ленинском районе утром кассир обнаружила поддельную банкноту образца 1997 года, поступившую в инкассаторском пакете из другого банка. При аналогичных обстоятельствах фальшивки обнаружились в Орджоникидзевском и Демском районе. Кроме того, в полицию обратилась и старший кассир одного из банков возле Гостиного двора в Кировском районе: женщина рассказала, что к ним в банк пришел 44-летний мужчина, чтобы внести крупную денежную сумму на свой счет, но среди банкнот при пересчете обнаружилась и пятитысячная подделка.

Все фальшивые купюры были изъяты и отправлены на экспертизу. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

ИСТОЧНИК KP.RU