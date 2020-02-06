2020-02-06T19:28:34+03:00
Общество

Знаменитая 21-летняя гимнастка из Башкирии опровергла слухи о своем суициде

Спортсменка уверяет, что всего лишь случайно порезалась, готовя завтрак
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: официальная группа Александры Солдатовой //vk.comФото: официальная группа Александры Солдатовой //vk.com
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Сегодня в СМИ появилась новость о том, что знаменитая 21-летняя спортсменка, четырехкратная мировая чемпионка по художественной гимнастике, уроженка Стерлитамака Александра Солдатова пыталась покончить с собой. В тяжелом состоянии девушку доставили в больницу, где она призналась, что совершила необдуманный поступок. Позже тренер спортсменки уточнила, что у Александры проявилась некая генетическая болезнь, а знакомые гимнастки поведали, что она страдала от булимии – мучилась приступами переедания и излишним контролем своего веса.

Впрочем, сейчас сама Александра Солдатова отрицает версию с неудавшимся самоубийством. «Lenta.ru» приводит слова девушки, что она всего лишь глубоко порезалась ножом во время приготовления завтрака и, испугавшись, обратилась к медикам за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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