Знаменитая 21-летняя гимнастка из Башкирии опровергла слухи о своем суициде

6 Февр. 2020 2020-02-06T19:28:34+03:00

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Сегодня в СМИ появилась новость о том, что знаменитая 21-летняя спортсменка, четырехкратная мировая чемпионка по художественной гимнастике, уроженка Стерлитамака Александра Солдатова пыталась покончить с собой. В тяжелом состоянии девушку доставили в больницу, где она призналась, что совершила необдуманный поступок. Позже тренер спортсменки уточнила, что у Александры проявилась некая генетическая болезнь, а знакомые гимнастки поведали, что она страдала от булимии – мучилась приступами переедания и излишним контролем своего веса.

Впрочем, сейчас сама Александра Солдатова отрицает версию с неудавшимся самоубийством. «Lenta.ru» приводит слова девушки, что она всего лишь глубоко порезалась ножом во время приготовления завтрака и, испугавшись, обратилась к медикам за помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU